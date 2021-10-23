Госсекретарь США и генсек ООН обсудили ситуацию в Афганистане и Эфиопии

ВАШИНГТОН, 23 октября. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обсудили ситуацию в Афганистане и Эфиопии. Об этом говорится в заявлении главы пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Неда Прайса.

Как он уточнил, телефонный разговор состоялся в четверг. Блинкен и Гутерриш коснулись вопросов, "имеющих глобальное значение, включая Афганистан". "Они также обсудили общую озабоченность усугублением конфликта в северной части Эфиопии, в том числе эскалацию насилия и влияние этого на гуманитарные операции", - добавил Прайс.

"Госсекретарь Блинкен и генсек Гутерриш говорили о возможностях активизации международного сотрудничества с целью прекращения боевых действий, содействия консультациям по прекращению огня и предоставления жизненно важной помощи", - сообщается в заявлении.