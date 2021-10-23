Активная фаза учений ОДКБ стартовала на границе Таджикистана с Афганистаном

ПОЛИГОН ХАРБ-МАЙДОН /Республика Таджикистан/, 23 октября. /ТАСС/. Практические действия учений Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) стартовали с проведения воздушной разведки района предстоящих действий парой самолетов Л-39 военно-воздушных сил Таджикистана на полигоне Харб-Майдон в 20 км от границы с Афганистаном. Об этом передает корреспондент ТАСС.

По сценарию учений, в ходе воздушной разведки в районе вблизи таджикско-афганской границы было обнаружено выдвижение двух колонн техники с условными боевиками.

Первыми в бой с передовыми отрядами "противника" вступили пограничный наряд погранвойск Государственного комитета национальной безопасности Республики Таджикистан и мобильная группа пограничных войск на автомобилях повышенной проходимости. Противодействие условным террористам оказали группы специального назначения, которые, используя выгодные условия местности и эффект внезапности, кинжальным огнем нанесли поражение противнику из стрелкового оружия и гранатометов, вынудив его изменить направление движения.

Всего в специальных учениях "Эшелон", "Поиск" и совместных учениях КСОР ОДКБ "Взаимодействие-2021" принимают участие 4 тыс. военнослужащих и более 500 единиц техники. Учения проводятся под общим руководством командующего войсками ЦВО генерал-полковника Александра Лапина на таджикистанских полигонах Харб-Майдон и Момирак вблизи границы с Афганистаном.