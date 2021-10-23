Группировка КСОР ОДКБ завершила разгром "боевиков" в ходе учений на юге Таджикистана

ПОЛИГОН ХАРБ-МАЙДОН /Таджикистан/, 23 октября. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил РФ совместно с Коллективными силами оперативного реагирования (КСОР) Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) завершили операцию по уничтожению "боевиков", попытавшихся проникнуть на территорию государства - члена ОДКБ в ходе финальной фазы учений на таджикистанском полигоне Харб-Майдон, расположенном в 20 км от таджикско-афганской границы.

В начале операции пара самолетов Л-39 ВВС Таджикистана, а также российский самолет-разведчик Су-24МР провели воздушную разведку местности и обнаружили колонны "боевиков", стремительно пересекающих границу со стороны Афганистана. Для препятствия их дальнейшему продвижению на вертолетах Ми-8 осуществлена высадка групп спецназначения ВС РФ и Таджикистана, которые обеспечили выдвижение первого эшелона Коллективных сил.

В это же время две пары российских штурмовиков Су-25 нанесли групповой авиаудар неуправляемыми ракетами по выдвигающимся "незаконным вооруженным формированиям" (НВФ). На оборонительном рубеже в бой вступили ротная тактическая группа 201-й российской военной базы и мотострелковая рота ВС Таджикистана. На направлении выдвижения резервов условных бандформирований инженерные подразделения Коллективных сил осуществили подрыв огненного вала протяженностью 500 метров.

Для уничтожения "боевиков" на автомобилях применены силы российской и таджикистанской артиллерии способом "слоеный пирог". В результате бронеавтомобили повышенной проходимости "террористов" уничтожены противотанковыми управляемыми ракетами. Атаку беспилотных летательных аппаратов "противника" отразили зенитное ракетное отделение ПЗРК "Верба" и зенитный артиллерийский взвод ЗУ-23 российской военной базы совместно с зенитными установками Вооруженных сил Таджикистана. В ходе практических действий огнем из реактивных пехотных огнеметов повышенной дальности и мощности РПО-ПДМ-А уничтожались живая сила, техника и огневые точки "боевиков".

Для исключения возможности выхода противника в тыл наступающих подразделений посадочным способом высажен тактический десант белорусских и казахстанских подразделений. Высадку тактического воздушного десанта осуществили две пары российских и таджикистанских транспортно-боевых вертолетов. Пара российских вертолетов огневой поддержки Ми-24 и пара таджикистанских вертолетов Ми-24 осуществили авиационное прикрытие высадки тактического воздушного десанта.

Завершение разгрома

Для завершения разгрома условных НВФ после вскрытия и блокирования маневренной группой радиоэлектронной борьбы (РЭБ) 201-й военной базы, оснащенной средствами современного комплекса РЭБ "Борисоглебск-2", в бой введены подразделения второго эшелона Коллективных сил в составе подразделений России, Таджикистана и Киргизии. Огневую поддержку атакующих подразделений осуществила пара российских вертолетов Ми-24 тактическим приемом "вертолетная карусель", успешно применявшимся в Сирийской Арабской Республике.

В ходе практических действий подразделений второго эшелона были осуществлены удар по условному противнику штурмовиков Су-25 с применением неуправляемых авиационных ракет С-8КОМ, блокирование связи в районе боевых действий с помощью комплексов РЭБ и высадка российского воздушного десанта и сил специальных операций ВС Белоруссии. Уничтожение группы "боевиков" проведено белорусскими военнослужащими огнем из стрелкового оружия и гранатометов. Кроме этого, задачи блокирования и освобождения населенного пункта от условных боевиков отработали спецподразделение "Альфа" совместно с отрядом милиции особого назначения Таджикистана. В завершении практических действий российские и белорусские десантники вступили в бой с отходящим "противником", блокировав его отход в направлении государственной границы.

Об учениях

Активная фаза учений КСОР ОДКБ стартовала в субботу. Учения "Эшелон", "Поиск" и "Взаимодействие" начались 18 октября в рамках совместных оперативно-стратегических учений ОДКБ "Боевое братство - 2021". Всего в них принимают участие 4 тыс. военнослужащих из Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и более 500 единиц техники. Военнослужащие отрабатывают совместные действия по отражению атаки условных террористов. Учения проводятся под общим руководством командующего войсками ЦВО генерал-полковника Александра Лапина и завершатся 23 октября.