МИД Армении заявил, что встреча Пашиняна и Алиева пока не планируется

ЕРЕВАН, 23 октября. /ТАСС/. Встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева в настоящий момент не планируется. Соответствующее сообщение разместил в субботу на своей странице в Facebook пресс-секретарь армянского МИД Ваан Унанян.

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"Хочу подчеркнуть, что в данный момент никаких встреч премьер-министра Армении и президента Азербайджана не планируется. Есть предложения о разных встречах в разных форматах, которые обсуждаются", - отметил он.

По словам дипломата, "слухи, распространяемые некоторыми кругами на эту тему, носят явно провокационный характер и не соответствуют действительности". В то же время, как подчеркнул он, "Пашинян неоднократно заявлял, что Армения готова возобновить переговоры на высшем уровне по урегулированию нагорнокарабахского конфликта с Азербайджаном в рамках мандата сопредседателей Минской группы ОБСЕ".

Ситуация вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября 2020 года, когда там начались активные боевые действия. 9 ноября было подписано трехстороннее заявление президента России Владимира Путина, Алиева и Пашиняна, которое позволило достичь полного прекращения военных действий в зоне конфликта. Оно предусматривало остановку азербайджанской и армянской сторон на занятых позициях, переход ряда районов под контроль Баку и размещение российских миротворцев вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора.

11 января на встрече в Москве лидеров России, Армении и Азербайджана была достигнута договоренность о разблокировании региональных коммуникаций. Тогда для этих целей было решено создать рабочую группу на уровне вице-премьеров трех стран, которая сконцентрируется на налаживании транспортных и экономических связей в регионе.