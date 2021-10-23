Делегация Совбеза ООН прибыла в Мали для переговоров с руководством страны

ПРЕТОРИЯ, 23 октября. /ТАСС/. Делегация Совета Безопасности (СБ) ООН прибыла в субботу с двухдневным официальным визитом в Мали для консультаций с руководством африканской страны. Об этом сообщило Agence France-Presse.

Первые консультации делегации с малийскими политиками пройдут уже в ближайшие часы, отмечает оно. Касаясь повестки дня переговоров, министерство иностранных дел и международного сотрудничества Мали отметило, что "основная цель миссии состоит в оценке политической ситуации в Мали, положения в области безопасности". Ожидается, что делегация СБ ООН будет принята президентом Мали переходного периода полковником Ассими Гоитой.

Со свой стороны представители СБ ООН намерены обсудить график переходного периода и даты проведения в Мали президентских и парламентских выборов. Стороны рассмотрят и реализацию Алжирского соглашения о примирении и согласии, которое подписали в 2015 году правительство Мали и представители повстанческих сил туарегов - кочевников, проживающих на севере и востоке страны.

Механизм регулярных консультаций между властями Мали и ООН был создан в 2013 году решением Совета Безопасности ООН при образовании миссии ООН по стабилизации в Мали. Делегация, которую возглавляет представитель Кении как страны-председателя Совета Безопасности ООН, проведет в Мали два дня, а затем отбудет в соседний Нигер.

Мали за последние два года пережила два военных переворота. В ходе первого, который произошел 18 августа 2020 года, от власти был отстранен президент страны Ибрагим Бубакар Кейта. Группа военных назначила временным президентом Мали Ба Ндао. Однако в мае текущего года он был смещен той же группой военных и постановлением Конституционного суда вице-президент Ассими Гоита стал президентом Мали переходного периода и главой государства. Новое руководство Мали подтвердило взятые в сентябре 2020 года властями страны обязательства о проведении президентских и парламентских выборов в феврале 2022 года.

Однако в минувшем месяце временный премьер-министр Мали Чогель Кокалла Маига объявил, что президентские и парламентские выборы могут быть перенесены на более поздний срок. Он подчеркнул, что решение по данному вопросу примет созываемая в конце октября Национальная учредительная ассамблея, которая должна завершить свою работу 26 декабря текущего года.