В МИД ФРГ заявили, что обсуждают с партнерами решение Эрдогана по послам

БЕРЛИН, 24 октября. /ТАСС/. Берлин принял к сведению решение президента Турции Тайипа Эрдогана объявить персонами нон грата послов 10 стран, которые сделали заявление по поводу судебного процесса над правозащитником Османом Кавалой, и активно обсуждает данный шаг с партнерами. Об этом сообщили в субботу в германском МИД, пишет газета Die Zeit.

"Мы приняли к сведению заявления президента Турции Эрдогана и сообщения СМИ на данный счет и сейчас активно обсуждаем это с девятью другими странами", - заявили в германском министерстве.

Многие немецкие политики подвергли резкой критике власти Турции за решение объявить персонами нон грата послов, пишет Die Zeit. Внешнеполитический эксперт Христианско-демократического союза Норберт Рётген заявил о "внешнеполитической эскалации". По его мнению, Эрдоган "уводит свою страну все дальше от Европы и Запада". В рядах зеленых считают, что действия президента Турции должны иметь последствия. Замглавы Бундестага Клаудиа Рот призвала к санкциям против Анкары и введению запрета на экспорт оружия в Турцию.

В субботу Эрдоган сообщил, что дал поручение МИД объявить персонами нон грата дипломатов 10 стран. Президент Турции в четверг раскритиковал послов США, Германии, Дании, Финляндии, Франции, Нидерландов, Швеции, Канады, Норвегии и Новой Зеландии, заявив, что они вмешиваются в судебные дела страны. Как сообщало Анатолийское агентство, они были вызваны в МИД Турции.

Кавала, обвиняемый турецкими властями в причастности к попытке госпереворота, был задержан 18 октября 2017 года в аэропорту Стамбула. 1 ноября того же года суд постановил заключить его под стражу за "попытку сменить конституционный строй и сместить действующее правительство". Власти Турции также считали Кавалу причастным к акциям протеста, которые проходили в 2013 году.

В феврале 2020 года суд в Стамбуле принял решение оправдать и освободить активиста, однако позднее в тот же день прокуратура снова санкционировала его задержание.