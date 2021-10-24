В ЦИК Узбекистана сообщили, что президентские выборы в стране начались без нарушений

ТАШКЕНТ, 24 октября. /ТАСС/. Голосование на очередных президентских выборах, которые проходят в Узбекистане в воскресенье, началось без инцидентов и в спокойной обстановке. Об этом заявил на пресс-конференции глава ЦИК страны Зайниддин Низамходжаев.

"Раньше всего открылись избирательные участки за границей - в России, Японии, Южной Корее, Китае. Последними открылись участки в самом Узбекистане", - отметил он, добавив, что за рубежом выборы проходят на 54 участках, созданных в диппредставительствах республики, также открыто около 50 передвижных пунктов.

В России для выборов было создано семь участков, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Новосибирске. По разным сведениям, в РФ постоянно находятся около 1,5 млн трудовых мигрантов из Узбекистана.

На пост главы государства претендуют пять кандидатов, включая действующего президента Шавката Мирзиёева. Порог явки составляет 33%. Голосование продлится до 20:00 по местному времени (18:00 мск). В республике открыто 9 925 избирательных участков, в списках избирателей около 19,9 млн человек. Мониторинг проводят более тысячи международных наблюдателей, освещают голосование 116 зарубежных и около 1,5 тыс. местных журналистов.