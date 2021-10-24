Папа Римский вновь призвал мировое сообщество найти решение миграционного вопроса в Ливии

ВАТИКАН, 24 октября. /ТАСС/. Папа Римский Франциск в ходе традиционной воскресной проповеди перед верующими на площади Святого Петра вновь обратился к мировому сообществу с призывом найти долгосрочные решения миграционных вопросов в Ливии.

"Выражаю близость тысячам мигрантам в Ливии, я молюсь о вас. Многие из этих мужчин, женщин и детей подвергаются насилию. Я еще раз прошу международное сообщество сдержать обещания по поиску общих, конкретных и долгосрочных решений для управления миграционными потоками в Ливии и во всем Средиземноморье, - сказал понтифик. - Необходимо положить конец возвращению мигрантов в небезопасные страны".

Ливия остается основным перевалочным пунктом для беженцев из Африки, стремящихся попасть в европейские страны. Согласно данным Национального комитета по правам человека Ливии, в 2020 году у побережья страны был спасен и доставлен на ее территорию 11 891 нелегальный мигрант, более 300 беженцев погибли.