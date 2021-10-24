В выборах президента Узбекистана приняли участие свыше 50% избирателей

ТАШКЕНТ, 24 октября./ТАСС/. Голосование на выборах президента Узбекистана проходит при высокой активности населения, к 13:00 по местному времени (11:00 мск) уже проголосовали свыше 50% избирателей. Об этом сообщил журналистам руководитель пресс-центра ЦИК Жалолиддин Усманов.

"К 13:00 по местному времени на выборах президента Узбекистана уже проголосовали 10 462 575 человек или 52,7% избирателей", - сказал Усманов.

В воскресенье в Узбекистане проходят выборы президента. На этот пост претендуют пять кандидатов, включая действующего главу государства Шавката Мирзиёева. Голосование продлится до 18:00 мск. В республике открыто 9 925 избирательных участков, в списках избирателей насчитывается около 19,9 млн человек. В 09:00 мск явка составляла 33,6%, превысив порог, необходимый для признания выборов состоявшимися.