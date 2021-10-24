Полиция в Милане проводит проверку в отношении 83 человек после акции против "грин-пассов"

РИМ, 24 октября. /ТАСС/. Правоохранительные органы в Милане после прошедшей в субботу акции протеста против ковид-сертификатов проводят проверку в отношении 83 человек. Об этом в воскресенье сообщило агентство ANSA со ссылкой на полицейское управление административного центра Ломбардии.

По его данным, 74 человека подозреваются в участии в несанкционированной манифестации и в препятствии работе государственных учреждений. В участок были также доставлены девять человек в возрасте от 28 до 45 лет, подозреваемые в апологии фашизма.

23 октября акции протеста против ковид-сертификатов прошли в разных городах Италии, в том числе в Риме и Триесте, где часть работников местного порта, продолжающих протесты на протяжении нескольких дней, потребовала отменить ковид-сертификаты, использование которых, по их утверждению, не продиктовано санитарной необходимостью, а является экономическим инструментом. Представители правительства уже заявили, что отмена ковид-сертификатов не рассматривается.

С 6 августа всем жителям Италии в возрасте от 12 лет необходимо предъявлять ковид-сертификат, свидетельствующий о вакцинации, перенесенной болезни или отрицательном результате теста на коронавирус, при посещении театров, кинотеатров, музеев, выставок, концертов, спортзалов и бассейнов, а также ресторанов в закрытых помещениях. С 1 сентября QR-код необходимо предъявлять для поездок в транспорте дальнего следования, а с 15 октября его должны в обязательном порядке иметь работники частного и государственного секторов экономики.

9 октября демонстрация против решения правительства о введении обязательного ковид-сертификата на рабочем месте собрала в центре Рима 10 тыс. человек. Некоторые протестующие ворвались и разгромили штаб-квартиру крупнейшего профсоюза - Всеобщей итальянской конфедерации труда. Зачинщики - главы партийной организации "Новая сила", которая характеризуется как неофашистская, были задержаны.