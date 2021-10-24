У дома Медведчука в Киевской области проходят митинги его сторонников и противников

КИЕВ, 24 октября. /ТАСС/. Митинги сторонников и противников главы политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука проходят в воскресенье у его дома в Киевской области, где он находится под круглосуточным арестом по решению суда. Об этом сообщается в Telegram-канале Klymenko Time.

По данным ресурса, представители националистических организаций "высказывают в микрофон свое негативное отношение" в адрес политика, и называют уголовное преследование Медведчука "показухой" со стороны президента страны Владимира Зеленского. В частности, они требуют принятия закона о коллаборационизме, а также ожидают от президента "реальных действий" в этой связи. Кроме того, националисты высказывают обвинения в адрес Медведчука и сопредседателя партии ОПЗЖ Юрия Бойко в том, что они якобы "десятки лет уничтожают самобытность" украинцев.

Здесь же проходит митинг и сторонников Медведчука, которые включили громко песню "День Победы". На месте дежурят представители силовых структур, пока обстановка остается спокойной.

Печерский районный суд Киева 12 октября отказался назначать Медведчуку содержание под стражей в рамках нового уголовного дела, вновь определив ему круглосуточный домашний арест до 7 декабря. Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова 8 октября сообщала, что оппозиционеру предъявлено новое обвинение по статьям о госизмене и содействии террористической организации. По версии следствия, он причастен к поставке угля из неподконтрольных Киеву районов Донбасса в конце 2014 года - начале 2015 года на сумму более 200 млн гривен (около $7,6 млн).

Медведчук находится под домашним арестом с 13 мая в рамках дела по статьям о госизмене и нарушении законов войны. Эту меру пресечения ему уже неоднократно продлевали. Политик все обвинения отрицает и считает их политической расправой.

Зеленский 17 октября заявил, что не исключает возможности обмена Медведчука на находящихся в России украинских граждан, если у парламентария обнаружат российское гражданство. Сам Медведчук ранее ответил Зеленскому, что не имеет другого гражданства, кроме украинского.