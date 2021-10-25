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Си Цзиньпин выступил против протекционизма, гегемонии и политики силы

Необходимо следовать исторической тенденции, придерживаться сотрудничества и не вступать в конфронтацию, подчеркнул председатель КНР

ПЕКИН, 25 октября. /ТАСС/. Страны мира должны придерживаться сотрудничества и открытости, а также выступать против протекционизма, любых форм гегемонии, игры с нулевой суммой и политики силы. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая в понедельник в Пекине на торжественном собрании по случаю 50-летия восстановления законного места республики в ООН.

По его словам, которые цитирует CCTV, "в настоящее время небывалые за столетия изменения в мире продолжают прогрессировать".

"Мы должны следовать исторической тенденции, придерживаться сотрудничества и не вступать в конфронтацию, придерживаться открытости и не закрываться, придерживаться принципа взаимной выгоды и взаимного выигрыша, а не игры с нулевой суммой", - сказал Си Цзиньпин.

"Мы должны выступать решительно против любых форм гегемонии, политики силы, односторонности и протекционизма", - указал председатель КНР.

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КитайСи Цзиньпин
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