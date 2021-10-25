Миссия ШОС сообщила, что избирательная кампания в Узбекистане прошла в условиях гласности

ТАШКЕНТ, 25 октября. /ТАСС/. Избирательная кампания в Узбекистане прошла в условиях гласности и равных возможностей для кандидатов, жалоб от избирателей не поступало, выборы президента, состоявшиеся в воскресенье, были прозрачными и достоверными. Об этом заявил на пресс-конференции в понедельник глава миссии наблюдателей, заместитель генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Ерик Ашимов.

"Миссия отмечает, что мероприятия, проводимые в рамках предвыборной кампании, проводились в соответствии с законодательством Республики Узбекистан на основе гласности и широкой информированности граждан. Кандидатам от политических партий были предоставлены равные условия доступа к средствам массовой информации для проведения предвыборной агитации. Миссии в период ее деятельности жалоб и замечаний по проведению избирательной кампании не поступало", - сказал он.

Ашимов отметил, что работе наблюдателей не препятствовали. "Каких-либо препятствий при посещении того или иного участка членам миссии не создавалось. <...> Миссия констатирует, что выборы президента Республики Узбекистан соответствовали требованиям избирательного законодательства Республики Узбекистан и принятым страной международным обязательствам. Нарушений норм избирательного законодательства, ставящих под сомнение легитимность выборов президента Республики Узбекистан, миссией не отмечено. Миссия признает состоявшиеся выборы прозрачными, достоверными и демократичными", - заключил он.

На пост главы государства претендуют пять кандидатов, включая действующего президента Шавката Мирзиёева. В республике было открыто 9 925 избирательных участков, в списках избирателей около 19,9 млн человек. Мониторинг избирательного процесса проводили более тысячи международных наблюдателей.