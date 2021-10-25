СМИ: армия Судана взяла под контроль здание гостелерадио в Хартуме

КАИР, 25 октября /ТАСС/. Армия Судана взяла в понедельник под контроль здание гостелерадио в Хартуме. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya .

Многие сотрудники, находившиеся в этот момент в здании, задержаны. Ранее уже поступала информация о полном блокировании мобильной связи и интернета в столице. В настоящее время, отмечает телеканал Asharq, два мобильных оператора из трех фактически не работают, жители испытывают большие трудности и перебои со связью.

Между тем Министерство информации страны успело распространить заявление премьер-министра Судана Абдаллы Хамдука с призывом ко всем суданцам "выйти на улицу, защитить революцию, но придерживаться мирного характера протестов". Хамдук был арестован и позднее увезен вместе с супругой в неизвестном направлении. Задержан и министр информации.

С призывами к суданцам не допустить переворота в стране обратились и лидеры многих политических партий в стране, в первую очередь лидер старейшей в стране партии "Аль-Умма" Марьям Садык аль-Махди - дочь влиятельного в прошлом политика Садыка аль-Махди, занимавшего пост премьер-министра в 1980-е годы. "Призываем людей противостоять перевороту", - приводит ее слова телеканал Asharq.

Ночью после встречи главы Суверенного совета страны Абдель Фаттаха аль-Бурхана и Хамдука начались массовые аресты. Среди арестованных - министры связи, информации, финансов, промышленности, по делам правительства, а также представитель Суверенного совета (представитель гражданских сил) Мухаммед аль-Факи, губернатор Хартума Айман Нимр. Утром суданцы начали выходить на улицы по призыву основного оппозиционного движения "Силы за свободу и перемены". В ближайшее время ожидается заявление аль-Бурхана с объявлением режима ЧП и отменой действия подписанной два года назад конституционной декларации.

В Судане уже несколько недель продолжается кризис в отношениях между военными и гражданскими силами. Попытки урегулировать противоречия путем диалога не привели к ожидаемым результатам, противоборствующие лагеря вывели на улицы своих сторонников.