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Президент Туркмении подарил главе Казахстана чистокровного ахалтекинского жеребца

Пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали сообщил, что также Касым-Жомарту Токаеву подарили щенка туркменского тазы

НУР-СУЛТАН, 25 октября. /ТАСС/. Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов в ходе встречи в Ашхабаде подарил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву чистокровного ахалтекинского жеребца. Об этом в понедельник сообщил пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали.

"В ходе посещения конного комплекса в Ашхабаде президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подарил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву чистокровного ахалтекинского жеребца. Кроме того, главе нашего государства подарили щенка туркменского тазы", - написал Уали на своей странице в Facebook.

Ранее пресс-служба президента Казахстана сообщила, что Токаев, прибывший с государственным визитом в Туркмению, вместе с Бердымухамедовым посетил ипподром Ахалтекинского конного комплекса. Он ознакомился с коллекцией лошадей президента Туркмении и посмотрел шоу конных наездников.

Ахалтекинская лошадь - верховая порода лошадей, выведенная на территории современной Туркмении предположительно около 5 тыс. лет назад. Относится к числу чистокровных пород, так как является эталонной верховой лошадью и на протяжении 5 тыс. лет не имела скрещиваний с другими породами.

Теги
КазахстанТуркменияБердымухамедов, Гурбангулы МяликгулыевичТокаев, Касым-Жомарт Кемелулы
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