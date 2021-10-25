Лашет ушел с поста премьера германской земли Северный Рейн - Вестфалия

БЕРЛИН, 25 октября. /ТАСС/. Экс-кандидат в канцлеры Германии от Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Армин Лашет с понедельника официально перестал быть премьером федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия. Он не может больше занимать этот пост, поскольку становится депутатом Бундестага, сообщило в понедельник агентство DPA со ссылкой на главу регионального парламента.

Политику в рамках предусмотренной законом процедуры вручили свидетельство об окончании полномочий. Теперь он будет один день в статусе исполняющего обязанности премьера, а со вторника станет депутатом парламента в Берлине. Новым главой правительства самой населенной земли ФРГ со среды станет христианский демократ Хендрик Вюст.

Лашет был премьером Северного Рейна - Вестфалии с 2017 года. В 2021 году он был избран лидером партийного списка от блока ХДС/ХСС и мог стать канцлером в случае победы. Консерваторы проиграли парламентские выборы социал-демократам, которые теперь ведут коалиционные переговоры.