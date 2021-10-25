Секретарь Совбеза Украины считает сложным вопрос пролонгации закона о статусе Донбасса

КИЕВ, 25 октября. /ТАСС/. Украина в скором времени должна рассмотреть вопрос о продлении на год закона об особом статусе Донбасса, однако это будут тяжелое решение. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в интервью агентству РБК-Украина, опубликованном в понедельник.

"Нас ждут сейчас тяжелые пару месяцев, когда мы подходим к вопросу о пролонгации закона об ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей, неподконтрольные Киеву - прим. ТАСС), сразу возбуждается Российская Федерация. У них есть большое желание внести туда свои коррективы по якобы решению этого вопроса", - отметил Данилов. При этом он в очередной раз озвучил традиционную для Киева позицию о том, что решить конфликт в Донбассе может Россия, а не Украина.

В целом вопрос реинтеграции Донбасса он назвал сложным.

Закон об особом статусе Донбасса, который официально называется "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", существует с 18 октября 2014 года, ранее он уже неоднократно продлевался, и, согласно текущей редакции, его действие должно закончиться 31 декабря 2021 года. Документ предусматривает, что положения об особом статусе вступят в силу после проведения на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса демократических выборов.