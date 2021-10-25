Власти Мали высылают из страны представителя ЭКОВАС

ПРЕТОРИЯ, 25 октября. /ТАСС/. Власти Мали объявили в понедельник персоной нон грата специального представителя Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) Хамиду Боли за действия, несовместимые с его статусом. Об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на государственное телевидение Мали.

"Правительство Мали приняло решение объявить персоной нон грата спецспредставителя ЭКОВАС в Мали в связи с действиями, несовместимыми с его статусом", - говорится в заявлении властей. Подчеркнуто, что у дипломата есть 72 часа для того, чтобы покинуть страну. Правительство Мали не уточняет, за какие именно действия высылают Хамиду Боли.

Мали с августа 2020 года пережила два военных переворота. В ходе первого, который произошел 18 августа 2020 года, от власти был отстранен президент страны Ибрагим Бубакар Кейта. Группа военных назначила временным президентом Ба Ндао. Однако 26 мая он был смещен той же группой военных, при этом постановлением Конституционного суда Мали вице-президент Ассими Гоита стал главой государства на переходный период.

Сразу же после августовского переворота инициативу по возвращению Мали к гражданскому правлению взяло на себя ЭКОВАС. После серии консультаций с военными властями был достигнут компромисс, согласно которому через 18 месяцев - в феврале 2022 года - в Мали должны пройти президентские и парламентские выборы, а также должны быть восстановлены все институты гражданской власти. В обмен на это ЭКОВАС отказался от политики санкций в отношении Мали.

После майского переворота военные власти страны подтвердили планы проведения президентских и всеобщих выборов в феврале 2022 года. Однако в последние месяцы появились признаки того, что нынешние геополитические трудности грозят замедлить в Мали переходный период. Так, временный премьер-министр Чогель Кокалла Маига заявил 26 сентября, что президентские и парламентские выборы могут быть отложены на несколько недель или месяцев.