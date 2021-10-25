СНБО Украины: некоторые Telegram-каналы не придерживаются "антиоккупационного глоссария"

КИЕВ, 25 октября. /ТАСС/. Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины уличил ряд украинских Telegram-каналов в том, что они не придерживаются глоссария названий, терминов и словосочетаний, составленного советом для того, чтобы СМИ и политики придерживались правильных, по мнению украинских властей, политических формулировок в своих публикациях и выступлениях. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба СНБО, которая также опубликовала список Telegram-каналов, нарушающих глоссарий.

"На публикацию глоссария мгновенно отреагировали телеграм-каналы, которые непосредственно связаны с дезинформационной деятельностью в пользу Российской Федерации", - утверждается в заявлении СНБО. "Основным нарративом стало унижение национального достоинства украинцев, особенно революции достоинства [госпереворот в 2014 году], которую каналы называют "переворотом", - заявили в украинском Совбезе.

Среди таких каналов СНБО назвал Klymenko Time (53 тыс. подписчиков), Vesti (20 тыс. подписчиков), "Первые два канала открыто связаны с Александром Клименко [бывшим министром доходов и сборов Украины"]", - сообщило СНБО. Украинский Совбез считает, что Клименко из личных интересов "расшатывает общественно-политическую ситуацию на Украине", подвергает критике действий украинского правительства и якобы поддерживает "сепаратистские" движения. СНБО утверждает, что эти каналы и связанные с ними СМИ "были замечены в продвижении интересов пророссийских деятелей".

По мнению СНБО, "так же для распространения дезинформационных материалов в пользу РФ были использованы следующие телеграм-каналы: "Шептун" (57 тыс. подписчиков), "First" (447 тыс. подписчиков), которые администрирует один и тот же пользователь. По данным СНБО, тот же пользователь занимается администрированием украинских телеграм-каналов "Легитимный", "Резидент" и "ЗеРада", "Новоstnoy", которые Совбез Украины характеризует как "пророссийские".

Совбез утверждает, что на Украине существует "скоординированная деятельность большой разветвленной сети пропагандистских ресурсов, которые работают в пользу интересов РФ", проводят "дезинформационные кампании против Украины с целью расшатывания внутриполитической ситуации".

"Антиоккупационный глоссарий"

На прошлой неделе СНБО сообщил, что разработал специальный "антиоккупационный глоссарий" и рекомендовал его использовать органам государственной власти, органам местного самоуправления, дипломатическим представительствами страны за рубежом, СМИ и общественным организациям. Документ, как уточнили в совете, содержит перечень названий и терминов для употребления "в связи с временной оккупацией Российской Федерацией Автономной Республики Крым, города Севастополя и отдельных районов Донецкой и Луганской областей". Отмечается, что глоссарий разработан с целью противодействия "деструктивному информационному влиянию, манипуляциям общественным мнением", которые якобы "внедряются российскими спецслужбами для легитимации псевдогосударственных образований на востоке Украины, попытки аннексии Крыма, продвижения пропагандистских стратегий".

В документе, кроме прочего, воссоединение Крыма с РФ в 2014 году после проведенного референдума на полуострове рекомендовано называть "временной оккупацией (Россией) АРК Крым", "российским вторжением в Крым" и "захватом Россией Крыма"; гражданскую войну на Украине, внутренний конфликт на Украине и армию Киева - "вооруженной агрессией России против Украины", "российско-украинской войной" и другими словосочетаниями. Кроме того, Великую Отечественную войну рекомендуется называть Второй мировой или советско-немецкой войной. Всего в перечне 64 пункта.

Российская сторона неоднократно на всех уровнях подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта в Донбассе и последовательно выступает за полное и неукоснительное выполнение Минских соглашений по урегулированию проблемы региона, которые она подписывала как посредник в процессе мирного урегулирования.

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя приняли решение провести референдум по вопросу воссоединения с Россией. В голосовании, которое состоялось 16 марта того же года, приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с РФ проголосовали 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя соответственно. 18 марта президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказывается признавать Крым частью России.