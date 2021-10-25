CNN: в Facebook предупреждали работников о потоке негативных публикаций в СМИ о компании

НЬЮ-ЙОРК, 25 октября. /ТАСС/. Компания Facebook в прошедшие выходные заранее предупредила своих сотрудников, что им стоит готовиться к плохим заголовкам в СМИ в ближайшие дни, так как те будут разбирать десятки тысяч попавших в публичное пространство внутренних документов компании. Об этом в понедельник сообщил телеканал CNN.

По его сведениям, в субботу один из вице-президентов компании Ник Клегг сделал внутреннюю рассылку, в которой также подверг критике нынешние действия новостных ресурсов.

"В прошлом общественный дискурс в большинстве своем формировался посредниками в СМИ, которые решали, что люди могут читать, смотреть и усваивать. Социальные сети же позволили людям решать самим, размещая и распространяя контент напрямую. Это придает сил обычным людям и дезорганизует тех, кто хочет сохранить контроль сверху из прошлого, особенно если им тяжело дается переход в онлайн-мир", - приводит телеканал отрывок из внутреннего письма Клегга.

В понедельник ряд мировых СМИ опубликовал новую серию расследований о проблемах в работе Facebook. По данным Associated Press, в составлении досье The Facebook Papers приняли участие 17 американских СМИ. Журналисты провели совместную работу, изучив тысячи страниц внутренних документов американской компании, которые оказались в распоряжении бывшей сотрудницы Facebook Фрэнсис Хауген.