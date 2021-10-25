В ЛНР считают, что Киев имитирует шаги урегулирования конфликта на Донбассе

ЛУГАНСК, 25 октября. /ТАСС/. Очередное продление закона об особом статусе Донбасса нужно украинским властям лишь для того, чтобы создать видимость выполнения минских соглашений. Об этом в понедельник заявил представитель Луганской народной республики (ЛНР) в политической подгруппе контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины Родион Мирошник.

"Пролонгация закона об особом статусе нужна Киеву исключительно для имитации исполнения "Минска-2" [Комплекс мер по выполнению минских соглашений]. К реальному урегулированию это отношения не имеет, - написал он в своем Telegram-канале. - При нынешних условиях его продление нужно исключительно украинской власти и никому другому. В ответ на полностью обоснованную претензию о невыполнение Киевом минских соглашений, им нужно что-то отвечать. А вот ни к чему не ведущей пролонгацией закона они и намерены демонстрировать псевдоприверженность Украины минским соглашениям".

Мирошник отметил, что украинская власть не первый год использует пролонгацию закона для того, чтобы избежать согласования параметров особого статуса Донбасса непосредственно с представителями Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), как этого требуют минские соглашения. В этой связи представитель ЛНР подчеркнул, что "никто не собирается просить Киев о продлении закона". "Имитация дело сугубо добровольное и вызванное полнейшим бездельем Украины на ниве выполнения минских соглашений", - добавил он.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в интервью агентству РБК-Украина заявил, что в скором времени предстоит тяжела работа по рассмотрению вопроса о продлении на год закона об особом статусе Донбасса.

Закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" впервые был принят в 2014 году и с тех пор автоматически продлевается решением парламента на очередной год. Однако на практике этот закон, который предоставляет Донбассу также право свободно пользоваться русским языком и создавать отряды народной милиции, не работал ни одного дня. Его вступление в силу в нарушение минских соглашений было оговорено целом рядом условий, в том числе предварительным проведением на неподконтрольных Киеву территориях демократических выборов и выводом оттуда "незаконных вооруженных формирований".

Кроме того, особый статус Донбассу должен быть предоставлен на постоянной основе. Для этого была разработана "формула Штайнмайера", которая оговаривает введение особого статуса в отдельных районах Донецкой и Луганской областей сначала на временной основе в день проведения местных выборов, а после подтверждения ОБСЕ их легитимности - на постоянной. По итогам последнего саммита "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина, Франция) в декабре 2019 года Киев обязался законодательно также ее закрепить, но обещание не выполнил.