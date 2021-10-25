В Госдепе считают, что окно для дипломатии с Ираном никогда не закроется

ВАШИНГТОН, 25 октября. /ТАСС/. Нынешняя американская администрация намерена исходить из того, что окно возможностей для урегулирования проблемы ядерных разработок в Иране дипломатическим путем "никогда не закроется". Это подчеркнул в понедельник на онлайн-брифинге для иностранных журналистов спецпредставитель США по Ирану Роберт Мэлли.

"Окно для дипломатии никогда не закроется. Мы всегда открыты для дипломатических договоренностей с Ираном. И мы считаем, что это [кризис вокруг ядерных разработок Тегерана] может быть урегулировано только дипломатически", - заявил сотрудник Госдепартамента.

Вместе с тем он отметил, что, с точки зрения Вашингтона, вопрос заключается в том, как долго будет сохранять актуальность Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), подписанный с Ираном в 2015 году в целях урегулирования кризиса вокруг его ядерных разработок постоянной "пятеркой" Совета Безопасности ООН и Германией. "Вопрос в том, может ли все еще быть воскрешен СВПД. И, как мы говорим, это становится все более маловероятным по мере ускорения Ираном шагов в ядерной области, по мере того, как Иран делает шаги, совершенно не соответствующие СВПД, а также затрудняет работу Международного агентства по атомной энергии, которое должно быть глазами и ушами мирового сообщества в плане наблюдения за происходящим [в ядерной программе Тегерана]", - сказал Мэлли.

"Время не на нашей стороне, - убежден американский дипломат. - СВПД не может выживать бесконечно".

Предыдущий президент США Дональд Трамп принял в 2018 году решение о выходе из СВПД. Нынешний глава вашингтонской администрации Джо Байден неоднократно сигнализировал о готовности вернуть США в СВПД. Группа "пять плюс один" (Россия, Великобритания, Германия, Китай, США и Франция) ведет с Ираном в Вене переговоры по восстановлению СВПД в его первоначальном виде с апреля, к настоящему времени состоялось шесть раундов таких встреч.