Спецдокладчик ООН считает, что ситуация с правами человека в Белоруссии ухудшается

ООН, 25 октября. /ТАСС/. Специальный докладчик ООН по правам человека в Белоруссии Анаис Марин утверждает, что ситуация в данной сфере в стране ухудшается, а власти республики отказываются с ней сотрудничать. Марин представляла в понедельник в Третьем комитете Генеральной Ассамблеи всемирной организации свой третий ежегодный доклад (с момента назначения на должность 1 ноября 2018 года), в котором отражены события до 15 июня этого года.

По ее словам, власти Белоруссии "продолжают политику" непризнания мандата спецдокладчика и не сотрудничают. "Это печально, учитывая продолжающиеся ухудшение ситуации с правами человека и самоизоляцию страны", - сказала Марин.

Спецдокладчик утверждала, что в республике нарушаются права женщин. Марин, в частности, полагает, что в Белоруссии законодательство не направлено на предотвращение домашнего насилия в отношении женщин. По версии спецдокладчика, с момента составления доклада в июне ситуация с правами человека продолжила ухудшаться.

Как подчеркнул представитель Белоруссии, выступая в Третьем комитете, Минск против практики селективного создания специальных страновых процедур. По его словам, выводам таких механизмов доверять нельзя, так как они искажают реальную картину о ситуации в правозащитной сфере, а рекомендации оторваны от реалий. Белоруссия считает, что основным межгосударственным механизмом для рассмотрения подобных вопросов во всех странах без исключения является универсальный периодический обзор в Совете ООН по правам человека.

Предыдущий доклад Марин был распространен 26 октября, затрагивал период до 15 июня 2020 года и касался системы правосудия в республике.