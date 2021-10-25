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Пентагон: США не против совместного патрулирования кораблей РФ и КНР в Тихом океане

Пресс-секретарь ведомства Джон Кирби заявил, что они "сами их постоянно проводят"

ВАШИНГТОН, 25 октября. /ТАСС/. Американские военные не имеют ничего против того, что боевые корабли России и Китая провели совместное патрулирование в западной части Тихого океана. Об этом сообщил в понедельник на регулярном брифинге пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

"У нас нет проблем с военными учениями. Мы сами их постоянно проводим", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее Минобороны РФ сообщил, что боевые корабли Военно-морского флота России и Военно-морских сил Китая с 17 по 23 октября впервые провели совместное патрулирование в западной части Тихого океана. В рамках патрулирования группировка кораблей впервые прошла через Сангарский пролив.

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