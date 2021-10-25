Назначенный талибами зампредседателя афганского кабмина встретился в Дохе с главой МИД КНР

КАИР, 25 октября. /ТАСС/. Абдул Гани Барадар, который был назначен радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ) на должность зампредседателя временного кабмина Афганистана, провел в столице Катара Дохе встречу с главой МИД Китая Ван И. Об этом сообщил в понедельник представитель катарского политического офиса талибов Мохаммад Наим на своей странице в Twitter .

Афганистан: от президента к повелителю правоверных. Кто встал во главе страны

"Сегодня вечером мулла Абдул Гани Барадар, заместитель председателя [временного] правительства "Исламского эмирата Афганистан" [ИЭА, используемое радикалами название государства] провел в Дохе важную и конструктивную встречу с министром иностранных дел Китая Ван И. <...> На консультациях обсуждались вопросы экономики, торговли, инвестиций и многое другое", - проинформировал представитель "Талибана".

Как отмечается, "Барадар поблагодарил Китай за поддержку афганского народа и заверил, что ИЭА готов к полноформатному сотрудничеству в торгово-экономической и инвестиционной сферах".

В свою очередь руководитель китайского внешнеполитического ведомства, как подчеркивается в тексте, "выразил поддержку [временному] афганскому правительству и указал на то, что в течение последних двух месяцев [сформированный талибами] кабмин привержен принципам управления и безопасности". Кроме того, по словам талибов, Ван И "пообещал оказание дополнительной гуманитарной помощи афганскому народу".

Незадолго до этого сообщалось, что делегация радикального движения во главе с назначенным им министром иностранных дел Афганистана во временном правительстве Амир Ханом Моттаки отправилась из Кабула в Доху на двухдневные переговоры с главой МИД Китая.

Ранее в понедельник в Пекине проинформировали, что министр иностранных дел, член Госсовета КНР Ван И с 25 по 26 октября нанесет официальный визит в Катар и встретится с представителями талибов.

Ситуация в Афганистане

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной нынешнего года о решении вывести оттуда свои вооруженные силы. 15 августа радикалы без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул республику. 6 сентября талибы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства, легитимность которого пока не признала ни одна страна.

8 сентября представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что китайские власти готовы к диалогу с новым временным правительством Афганистана, сформированным "Талибаном".