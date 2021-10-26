СМИ: в Словении заявили, что угрозы в адрес властей - следствие пассивности институтов

ЛЮБЛЯНА, 25 октября. /ТАСС/. Письма с угрозами в адрес премьер-министра Словении Янеза Янши, министра обороны Матея Тонина и ряда других политиков являются следствием пассивности общественных институтов. Об этом в понедельник сообщило Словенское агентство печати со ссылкой на представителей Словенской демократической партии страны (СДП).

По данным агентства, в партии полагают, что произошедшее стало следствием пассивности институтов в стране и СМИ, которые создают атмосферу терпимости к насилию, а также оппозиции, которая не в состоянии осудить проявление насилия, а скорее даже способствует ему. Представители СДП надеются, что компетентные учреждения отнесутся к случившемуся со всей серьезностью, и другие политики осудят произошедшее. "В то же время мы ожидаем, что представители власти, которым угрожают или которые чувствуют опасность, получат надлежащую защиту", - добавили в партии.

Ранее Словенское агентство печати сообщило, что полиция города Любляны расследует обстоятельства направления по почте писем с угрозами в адрес премьер-министра Словении Янеза Янши, министра обороны Матея Тонина и ряда других политиков. Полиция занимается установлением обстоятельств произошедшего в соответствии с одной из статей уголовного кодекса. Как уточнил представитель полиции, виновным может грозить лишение свободы сроком до двух лет.

24 октября словенская газета "Дело" сообщила о том, что премьер-министр Словении Янез Янша и вице-премьер, министр обороны Матей Тонин получили послания с угрозами в свой адрес. Отмечается, что письма соответствующего содержания пришли в пятницу на домашний адрес политиков. Янша, по данным газеты, получил послание с фотографией, на которой изображены он сам и члены его семьи с нарисованными на лицах мишенями.