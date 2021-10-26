Вице-премьер Госсовета КНР и министр финансов США обсудили сотрудничество двух стран

ПЕКИН, 26 октября. /ТАСС/. Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ и министр финансов США Джанет Йеллен в ходе встречи по видеосвязи провели конструктивный обмен мнениями по вопросам сотрудничества двух стран. Об этом говорится в опубликованном во вторник заявлении Министерства коммерции КНР.

"26 октября в первой половине дня вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ провел встречу по видеосвязи с министром финансов США Джанет Йеллен, - сказано в документе. - Стороны провели откровенный и конструктивный обмен мнениями по вопросам макроэкономической ситуации, многостороннему и двустороннему сотрудничеству".

Как отмечается, обе стороны признают, что процесс восстановления мировой экономики находится в критической точке, при этом для Китая и США крайне важно укреплять координацию и коммуникацию в области макроэкономической политики.

Стороны договорились продолжить поддерживать контакты.

9 октября вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ обсудил по видеосвязи с представителем США на торговых переговорах Кэтрин Тай вопросы китайско-американских торговых отношений, а также реализации торговой сделки. Как сообщило Центральное телевидение Китая, китайская сторона также подняла вопрос об отмене повышенных таможенных пошлин и санкций и разъяснила свою позицию в отношении модели экономического развития и производственной политики КНР.

Администрация предыдущего президента США Дональда Трампа развязала торговую войну с КНР, в ходе которой Вашингтон ввел пошлины на импорт китайских товаров на сотни миллиардов долларов. 15 января 2020 года стороны оформили в Вашингтоне первую фазу торговой сделки. Китай согласился увеличить закупки американской продукции в течение первого и второго года действия соглашения на 76,7 млрд долларов и 123,3 млрд долларов соответственно.

Год назад тогда еще кандидат на пост президента США Джо Байден заявил, что, по его мнению, первая фаза торговой сделки с КНР провалилась. Однако в декабре, уже после победы на президентских выборах, он объявил, что не планирует "каких-либо незамедлительных действий" для внесения в сделку изменений.