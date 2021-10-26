Япония выразила обеспокоенность из-за совместных проходов кораблей России и Китая

ТОКИО, 26 октября. /ТАСС/. Токио по дипломатических каналам выразил Москве и Пекину обеспокоенность в связи с недавним совместным проходом кораблей Военно-морского флота России и Военно-морских сил Китая через проливы Цугару и Осуми. Об этом во вторник на регулярной пресс-конференции заявил глава МИД Японии Тосимицу Мотэги.

"Что касается проходов через проливы Цугару и Осуми российскими и китайскими кораблями, это первый подобный случай. Мы пристально следим за действиями России и Китая близ Японии, и по дипломатическим каналам выразили нашу обеспокоенность обеим сторонам", - отметил он. Глава МИД Японии подчеркнул, что Токио продолжит активные переговоры с Москвой по различным проблемам, включая территориальный вопрос.

Ранее Объединенный комитет начальников штабов Сил самообороны Японии объявил, что пять кораблей Военно-морского флота России и пять кораблей Военно-морских сил Китая в минувшую субботу совершили совместный переход через пролив Осуми, разделяющий крупный японский остров Кюсю и мелкие острова префектуры Кагосима на юго-западе Японии. Затем корабли продолжили движение на запад в сторону Восточно-Китайского моря. При этом был осуществлен полет палубного вертолета КНР, в ответ на что в воздух были подняты японские истребители. Сведений о нарушении территориальных вод Японии в ходе произошедшего не приводится.

В субботу Минобороны РФ сообщило о завершении совместного патрулирования боевых кораблей России и Китая в Тихом океане, проводившегося 17-23 октября. В ходе него они 18 октября пересекли Сангарский пролив (Цугару) между японскими островами Хонсю и Хоккайдо, а 21 октября прошли между японскими островами Сумисудзима и Торисима, расположенными в Тихом океане к югу от Хонсю, главного острова Японии.