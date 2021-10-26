Глава фракции "Слуга народа" назвал неактуальной идею президентской республики на Украине

КИЕВ, 26 октября. /ТАСС/. Вопрос об установлении президентской вместо действующей парламентско-президентской формы правления на Украине неактуален. Такое мнение по поводу идеи секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова об изменении формы госустройства во вторник высказал глава президентской фракции "Слуга народа" в Раде Давид Арахамия.

"Это личная инициатива секретаря Совета нацбезопасности и обороны Алексея Данилова. Насколько мне известно, эту информацию он ни с кем не согласовывал. Это его личное мнение. <...> Вопросы о форме правления должны решаться исключительно на референдуме", - сказал он в эфире телеканала "Украина-24". При этом Арахамия считает, что в обществе нет такого запроса, "даже большой дискуссии нет".

Ранее Данилов заявил, что выступает за жесткую президентскую республику, в которой глава государства возглавляет исполнительную ветвь власти. По его мнению, при такой форме правления "есть ответственный человек, который понимает, на что он идет".

Президент Владимир Зеленский ранее констатировал, что юридически на Украине парламентско-президентская форма правления, но фактически она президентско-парламентская. Глава государства заверял, что не намерен менять конституцию для перехода страны к президентской форме правления.

Президентско-парламентская форма правления на Украине утверждена в 1996 году. В 2004 году Верховная рада утвердила изменения в конституцию, в результате которых больше полномочий дали парламенту за счет сокращения президентских. В 2010 году Конституционный суд Украины вернул президенту часть полномочий. Но после 2014 года Украина снова перешла к парламентско-президентской форме правления.