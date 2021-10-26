В ООН приветствуют облегчение пропускного режима на границе Пакистана с Афганистаном

ЖЕНЕВА, 26 октября. /ТАСС/. Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) приветствует заявление властей Пакистана об облегчении движения людей и перемещения товаров через границу с Афганистаном. Об этом заявил во вторник на брифинге в Женеве официальный представитель УВКБ Бабар Балох, пояснив, что ранее из пограничных районов приходили сообщения о трудностях, с которыми сталкивается население в связи с перебоями в работе пограничных пропускных пунктов.

"УВКБ приветствует недавнее заявление пакистанских властей об облегчении движения людей и товаров через официальные пограничные пункты с Афганистаном", - сказал Балох. Перебои в работе пунктов пропуска, напомнил он, затронули торговлю и регулярное движение населения через границу. В частности, на контрольно-пропускном пункте "Спин-Болдак", остававшемся закрытым в течение трех недель, в трудном положении оказались "многие афганцы, включая женщин, детей и лиц, нуждавшихся в медицинской помощи". Объявленные пакистанскими властями меры "помогают уменьшить опасения и риски", связанные с возможным использованием ситуации на границе контрабандистами, констатировал официальный представитель.

Он напомнил, что в текущем году около 700 тыс. афганцев покинули свои дома из-за вооруженного конфликта. Всего в Афганистане насчитывается около 3,5 млн перемещенных лиц. "По оценкам, 150 тыс. афганцев, которые ранее стали перемещенными лицами, вернулись в 2021 году в свои родные места, однако ситуация внутри страны остается тяжелой", - констатировал Балох. Официальный представитель призвал мировое сообщество "срочно расширить финансовую помощь афганцам внутри страны и за ее пределами", поскольку они "отчаянно нуждаются в поддержке, чтобы выжить предстоящей зимой".

Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной о решении вывести из страны свои вооруженные силы. 15 августа президент исламской республики Ашраф Гани покинул страну, а радикалы без боя вошли в Кабул. 6 сентября движение сообщило об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября объявило состав временного кабинета министров, легитимность которого пока не признала ни одна страна.