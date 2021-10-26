В Китае заявили об обеспокоенности риском гуманитарного кризиса в Афганистане

ПЕКИН, 26 октября. /ТАСС/. Правительство Китая обеспокоено риском возникновения гуманитарного кризиса в Афганистане и намерено продолжить оказание помощи местным властям. Об этом во вторник в столице Катара на переговорах с главой МИД Афганистана во временном правительстве движения "Талибан" (запрещено в РФ) Амир Ханом Моттаки заявил министр иностранных дел КНР Ван И.

"Китай внимательно относится к испытываемым Афганистаном трудностям, особенно к вероятности возникновения гуманитарного кризиса, и намерен продолжить оказание посильной помощи и прийти на выручку", - приводятся его слова в сообщении на сайте МИД КНР.

Китай готов рассмотреть возможность участия в реконструкции Афганистана при условии выполнения всех условий безопасности, заявил Ван И.

"Мы готовы рассмотреть сотрудничество в области экономической реконструкции Афганистана после того, как Афганистан стабилизирует обстановку и выполнит все условия безопасности", - сообщил он.