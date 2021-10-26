Лукашенко обеспокоен появлением на западной границе Белоруссии танков Leopard

МИНСК, 26 октября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко обеспокоен появлением на западной границе с республикой танков Leopard.

"Вы прекрасно видите, вы тут больше на Западе, чем все остальные. И видите, что происходило и что от нас хотят. Вчера уже "Леопарды" подкинули к нашей границе - танки", - сказал Лукашенко в ходе поездки в Лиду (Гродненская область), его слова приводит во вторник агентство БелТА.

В этой связи он обратился к своему помощнику - инспектору по Гродненской области Юрию Караеву. "Смотри тут, ты же генерал кроме всего прочего, что они там творят за пределами. Вовремя подсказывайте. Негодяи крайние. Боюсь, чтобы они войнушку не развязали здесь", - сказал Лукашенко.

Ранее сообщалось, что польские власти планируют отправить 2,5 тыс. военнослужащих для помощи пограничникам в охране приграничной территории от нелегалов. Также польская сторона отправляет на границу с Белоруссией в приграничный город Бяла-Подляска на танках Leopard подразделения 10-й бронекавалерийской бригады. Кроме того, в ходе учений в Литве близ границ Белоруссии также были задействованы американские танки Abrams и немецкие Leopard.