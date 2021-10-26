Глава МИД Украины обещал не оставить Поклонскую в покое

КИЕВ, 26 октября. /ТАСС/. МИД Украины приложит все усилия, чтобы "не оставить в покое" Наталью Поклонскую, которая назначена послом России в Кабо-Верде и которую Киев обвиняет в госизмене из-за событий в Крыму в 2014 году. Об этом во вторник заявил глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба.

"Непосредственно вопросом экстрадиции (Поклонской - прим. ТАСС) занимаются Генпрокуратура, Минюст и МВД", - написал он на странице в Twitter. Кулеба обещал, что Украина не бросит этот вопрос. "О Поклонской мы никогда не забудем и не оставим ее в покое", - добавил министр.

Ранее бывший заместитель генпрокурора Украины Гюндуз Мамедов сообщил, что украинская сторона может начать подготовку документов для выдачи экс-прокурора Крыма и бывшего депутата Госдумы Поклонской из Кабо-Верде, так как против нее украинские власти ведут уголовное производство.

Президент России Владимир Путин 13 октября назначил послом РФ в Республике Кабо-Верде Наталью Поклонскую, которая занимала пост заместителя председателя комитета по международным делам в Госдуме седьмого созыва. В МИД Украины по этому поводу заявили, что ей не удастся скрыться от украинского правосудия "даже в Африке". Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя реакцию МИД Украины на назначение Поклонской послом, предложила Киеву начать применять украинское правосудие на территории страны.

Генпрокуратура Украины в 2014 году возбудила против Поклонской уголовное дело по подозрению совершении государственной измены, в апреле 2016 года - по обвинению в причастности к запрету в России деятельности общественной организации "Меджлис крымско-татарского народа" (организация запрещена в России).