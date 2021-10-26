В ЛНР сообщили о досрочном завершении заседания политической подгруппы

ЛУГАНСК, 26 октября. /ТАСС/. Координатор политической подгруппы контактной группы по Донбассу ОБСЕ Сильви-Аньес Берманн завершила во вторник досрочно заседание политической подгруппы по Донбассу из-за нежелания украинской делегации вести переговоры по сути проблем. Об этом заявила пресс-секретарь делегации ЛНР на минских переговорах Мария Ковшарь.

"Заседание рабочей группы по вопросам политического урегулирования завершилось без результатов из-за целенаправленной позиции Киева не допустить работы по существу", - написала в Telegram-канале делегации ЛНР ее пресс-секретарь. "Таким образом, из-за провокационных действий Украины, направленных на срыв переговоров, заседание было завершено координатором [от ОБСЕ] досрочно", - отметил Ковшарь.

"В течение почти трех часов заседания представители Украины занимались тем, что заматывали какую-либо предметную работу", - добавила она. По ее словам, чтобы не вести диалог по ключевому вопросу - разработке Плана действий (дорожной карты) по урегулированию конфликта в соответствии с минскими соглашениями, - представитель Украины сводил диалог к философским рассуждениям о верности применяемых терминов.

"Главным вопросом в повестке дня работы украинской делегации, который, как на заевшей пластинке, повторялся на протяжении всего заседания, был вопрос - "что включает в себя понятие минские соглашения", - отметила представитель ЛНР. Она добавила, что этот вопрос был давно решен, в том числе на уровне Совета Безопасности ООН.

По словам Ковшарь, после похищения 13 октября украинскими силовиками представителя ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня "всем уже и так стало очевидно, что Украину ни выполнение ранее взятых на себя обязательств по минским соглашениям, ни попытки мирного урегулирования конфликта не интересуют".