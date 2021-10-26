В Норвегии заявили, что хотят конструктивных отношений с Россией

ХЕЛЬСИНКИ, 26 октября. /ТАСС/. Норвегия хочет выстраивать хорошие и конструктивные отношения с Россией с особым вниманием к сотрудничеству в северных регионах. Об этом сообщил во вторник Норвежскому телеграфному бюро премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре после встречи в Осло с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Мы говорили о сотрудничестве Норвегии и России и [о том], что новое правительство Норвегии хочет хороших и конструктивных отношений с нашим соседом, особенно по темам, связанным с севером", - подчеркнул Стёре.

Он сообщил, что на встрече обсуждались вопросы морской среды, климата и энергетики, а также международные вопросы и сотрудничество в Совете Безопасности ООН.

В Норвегии Лавров принимал участие в 18-й министерской сессии Совета Баренцева/Евроарктического региона.