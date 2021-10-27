СМИ: не менее 12 человек погибли в результате нападения боевиков ИГ на востоке Ирака

КАИР, 27 октября. /ТАСС/. По меньшей мере 12 человек погибли, 15 получили ранения в результате вооруженного нападения боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) на одну из деревень в провинции Дияла на востоке Ирака. Об этом сообщил во вторник вечером местный новостной портал SHAFAQ News.

По его информации, инцидент произошел неподалеку от города Эль-Микдадия (около 110 км от Багдада). Боевики ИГ напали на группу молодых людей в небольшой деревне Эр-Рашад, а также начали вести беспорядочный огонь из различных видов оружия по жилым домам в этом населенном пункте. Террористы были вынуждены отступить после прибытия в деревню иракских военнослужащих, оказавших сопротивление преступникам.

Источник портала в регионе отмечает, что число жертв может возрасти, поскольку в ближайшие больницы пока доставлена только часть раненых местных жителей.

Боевики ИГ оккупировали около трети иракской территории летом 2014 года. В июне они захватили второй по величине город страны Мосул и объявили его столицей так называемого халифата. В 2015 году при поддержке международной коалиции иракские правительственные силы начали широкомасштабную кампанию по освобождению захваченных экстремистами районов. В декабре 2017 года занимавший тогда пост премьера Ирака Хейдар аль-Абади объявил об окончательном поражении ИГ. Однако иракские силовые ведомства по-прежнему проводят в разных районах страны операции по уничтожению террористического подполья, члены которого осуществляют нападения на сотрудников правопорядка, армию и мирных граждан.