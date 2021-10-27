Два американских сенатора призвали Байдена не наказывать Индию за закупку С-400 у России

НЬЮ-ДЕЛИ, 27 октября. /ТАСС/. Два американских сенатора Марк Уорнер (демократ от штата Вирджиния) и Джон Корнин (республиканец от штата Техас) призвали президента США Джо Байдена не применять в отношении Индии закон CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций") за закупку у России вооружений, прежде всего зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400. Об этом говорится в направленном американскому президенту письме, которое было опубликовано во вторник на сайтах сенаторов.

"Хотя Индия предприняла значительные шаги по сокращению закупок российской военной техники, она имеет долгую историю закупок оружия у Советского Союза, а затем и у России. В 2018 году Индия официально согласилась приобрести российские системы С-400 "Триумф" после подписания первоначального соглашения с Россией двумя годами ранее. Мы обеспокоены тем, что предстоящая передача этих систем вызовет санкции в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций", который был принят с целью привлечь Россию к ответственности за ее злонамеренное поведение", - говорится в тексте.

Сенаторы утверждали, что, хотя они разделяют озабоченность администрации этой закупкой и продолжающимися поставками в Индию российских вооружений, число таких сделок между Нью-Дели и Москвой якобы сокращается.

"В связи с этим мы настоятельно призываем вас [Байдена] предоставить Индии освобождение от CAATSA в связи с запланированной закупкой зенитно-ракетных систем С-400 "Триумф", - отмечают авторы письма.

Индия объявила о намерении приобрести российские С-400 в 2015 году. Контракт на поставку пяти полковых комплектов систем С-400 "Триумф" стоимостью $5,43 млрд был подписан во время визита президента России Владимира Путина в Индию в октябре 2018 года. Это вызвало серьезное недовольство Вашингтона, который угрожает применением санкций в отношении государств, приобретающих у РФ современные системы вооружений и военной техники, в соответствии с принятым в 2017 году законом CAATSA. В Нью-Дели при этом заявляют, что не намерены отказываться от российских ЗРС.