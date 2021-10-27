Профильная комиссия Сейма Латвии в третьем чтении одобрила запрет на георгиевскую ленточку

РИГА, 27 октября. /ТАСС/. Комиссия Сейма (парламента) Латвии по правам человека и общественным делам в среду в третьем чтении одобрила законодательные поправки, предусматривающие введение запрета на использование георгиевских ленточек во время публичных мероприятий - как развлекательных и праздничных, так и на собраниях, шествиях и пикетах.

Как сообщает местное агентство LETA, к третьему чтению соответствующих законодательных поправок в профильной комиссии Сейма было получено одно предложение со стороны депутата Николая Кабанова, представляющего отстаивающую интересы русскоязычных жителей Латвии социал-демократическую партию "Согласие".

Парламентарий призвал внести исключения в запрет на использование георгиевских ленточек, чтобы их можно было бы использовать во время памятных мероприятий в местах военных захоронений и около военных мемориалов, во время реконструкций военных событий, а также во время мероприятий с участием иностранных дипломатов. Однако выслушав мнение представителей министерства иностранных дел Латвии, Службы государственной безопасности, Государственной полиции и других ведомств, было принято решение отклонить это предложение.

С предложением ввести запрет на использование георгиевских ленточек во время публичных мероприятий ранее выступило входящее в правящую коалицию национальное объединение "Все для Латвии! - Отчизне и свободе / Движение за национальную независимость Латвии". Чтобы эта законодательная инициатива вступила в силу, ее еще в третьем чтении должен принять парламент, а после - утвердить президент Латвии.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия решительно осуждает попытки латвийских парламентариев законодательно запретить использование георгиевской ленты на публичных мероприятиях в стране. Посольство РФ в Латвии также подвергло резкой критике это намерение властей.

В Латвии ранее уже пытались запретить георгиевские ленточки. В 2015 году группа депутатов подала на рассмотрение в Сейм соответствующий законопроект, который позже был исключен из повестки дня.