МИД КНР сделал представление США после заявлений Блинкена по Тайваню

ПЕКИН, 27 октября. /ТАСС/. Китай решительно отвергает и осуждает призыв госсекретаря США Энтони Блинкена к членам ООН поддержать полноценное участие Тайваня в деятельности организации. Как заявил в среду на брифинге официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, Китай уже сделал строгое представление американской стороне.

"Заявление американской стороны является серьезным нарушением принципа "одного Китая" и положений трех китайско-американских совместных коммюнике. Это расходится с обязательствами США и основным нормами международных отношений", - сказал он.

"Это посылает ошибочный сигнал выступающим за независимость острова сепаратистским силам. Китай резко осуждает и решительно отвергает это", - продолжил Чжао Лицзянь. "Мы четко изложили нашу позицию американской стороне и сделали строгое представление", - указал он.

Во вторник госсекретарь США Энтони Блинкен призвал государства - члены ООН поддержать полноценное участие Тайваня в деятельности организации. По мнению Блинкена, "исключение Тайваня подрывает важную работу ООН и связанных с ней органов".

До 1971 года место Китая в ООН принадлежало Тайваню, куда в конце гражданской войны бежали остатки войск Чан Кайши. США настаивали, что они представляли народ Китая и выступали против передачи места Китайской Народной Республике. Однако 50 лет назад Генассамблея ООН приняла решение о том, что именно КНР является подлинным представителем народа страны.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин считает остров одной из провинций КНР.