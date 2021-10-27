МИД ФРГ призвал к деэскалации в Донбассе

БЕРЛИН, 27 октября. /ТАСС/. МИД Германии призывает участников конфликта на востоке Украины к деэскалации, обеспокоен развитием событий последних дней и настаивает на дипломатических усилиях. Об этом заявила в среду журналистам в Берлине представитель ведомства Андреа Зассе.

"Мы обеспокоены ввиду усиления боевых действий на востоке Украины и сообщений украинского Генштаба о том, что украинские вооруженные силы в ответ на артиллерийский обстрел и убийство солдата применили дрон "Байрактар", - сказала она. По ее словам, беспилотники используют "все стороны", а разрешено это только Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.

Зассе также добавила, что, по данным ОБСЕ, "в последние дни участились случаи применения тяжелых вооружений", что противоречит минским договоренностям. "Призываю все стороны к деэскалации, развитие событий последних недель и месяцев демонстрирует, что всем сторонам нужно конструктивно действовать в рамках политических переговоров", - сказала она.

Представитель МИД ФРГ не смогла уточнить, на какой стадии находится подготовка возможной встречи в "нормандском формате".

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины ранее подтвердил, что украинские военные впервые применили в Донбассе турецкий беспилотный летательный аппарат "Байрактар".