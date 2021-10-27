Пушилин заявил, что в захваченном ВСУ селе Старомарьевка проживают 37 россиян

ДОНЕЦК, 27 октября. /ТАСС/. 37 граждан России проживают в захваченном Вооруженными силами Украины (ВСУ) селе Старомарьевка, которое находится в "серой зоне" на юге линии разграничения между подконтрольной Украине территорией и ДНР. Об этом заявил в среду глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

"Уже большое количество людей, имеющих российское гражданство, и которые имеют практические такие же права, как и любой гражданин России, сейчас подвергаются агрессии со стороны Украины. Последний пример - это Старомарьевка, 37 граждан России, большая часть из которых голосовала на выборах в Госдуму, сейчас подвергаются тем действиям, которые запрещены Женевской конвенцией", - приводит слова Пушилина Донецкое агентство новостей (ДАН).

Он добавил, что жители села оказались "в жутких гуманитарных условиях" - там не хватает тепла и воды, а также в населенный пункт не завозятся продукты.

Во вторник полномочный представитель ДНР на минских переговорах, министр иностранных дел республики Наталья Никонорова сообщила, что ВСУ предприняли попытку захватить Старомарьевку. В среду Пушилин подтвердил информацию о захвате этого населенного пункта, подчеркнув, что он находился в "серой зоне", но при этом был на обеспечении ДНР, а также фигурировал как один из вариантов для установления зоны разведения сил и средств.

На фоне произошедшего захвата села силами Украины ситуация на линии соприкосновения еще больше обострилась. С утра и до позднего вечера 26 октября войска Киева наносили удары по всем направлениям, применялась артиллерия, минометы, вооружение БМП и гранатометы.