В Минске ждут конкретики в реализации союзных программ с Россией

МИНСК, 27 октября. /ТАСС/. Эффективность 28 союзных программ Союзного государства Белоруссии и России во многом будет зависеть от их наполнения конкретными проектами и мероприятиями, в том числе по объединению высокотехнологичных активов. Такое мнение высказал в среду член-корреспондент Национальной академии наук (НАН) Белоруссии, сопредседатель Ассоциации внешнеполитических исследований имени А. А. Громыко Сергей Рахманов в ходе видеомоста Москва - Минск на тему "Беларусь - Россия: подписание союзных программ как важный вектор углубления интеграции двух государств".

"Если мы действительно хотим на базе союзных программ двигаться вперед, то нам нужно конкретизировать многие вопросы, выйти на высокие технологии. Этим нужно заниматься совместно. Нужны радикальные решения, в противном случае мы будем топтаться на месте", - отметил Рахманов.

В качестве одного из примеров он привел сотрудничество Белоруссии и России в нефтехимической сфере. "Вопрос заключается не только в том, что надо объединять ресурсы в области нефтехимии, имея в виду всю цепочку создания стоимости - от добычи до конечного продукта и выхода на внешние рынки. Вопрос заключается и в качестве", - сказал сопредседатель ассоциации.

Он пояснил, что пока качество нефтехимической отрасли и в Белоруссии, и в России не соответствует мировым стандартам. "Ведущие страны мира - Германия, Японии и другие - производят из нефти 7-8 тыс. видов продуктов. А мы в России и Беларуси производим примерно то, что было в советские времена - всего лишь 500-600 наименований. Это очень низкая добавленная стоимость, и, соответственно, низкая конкурентоспособность отрасли", - уточнил Рахманов.

По его словам, это касается не только нефтехимии, "точно такая же ситуация" в микроэлектронике, робототехнике, биотехнологиях, в производстве композиционных материалов. "Надо реально оценивать высокотехнологичные активы друг друга и развивать то, в чем мы сильны", - предложил член-корреспондент НАН. "Союзные программы являются очень серьезным шагом вперед. Но тем не менее за этим должны последовать конкретные шаги, которые бы все свели к практике", - подчеркнул сопредседатель Ассоциации внешнеполитических исследований имени А. А. Громыко.