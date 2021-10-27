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Участники встречи в Иране призвали оказать помощь странам, принимающим афганских беженцев

Пресс-служба МИД Ирана призывает международное сообщество и страны-доноры оказывать постоянную, адекватную и соразмерную финансовую поддержку этим странам

ТЕГЕРАН, 27 октября. /ТАСС/. Участники встречи в Тегеране призывают мировое сообщество оказать финансовую помощь странам, принимающим афганских беженцев, таким как Иран и Пакистан. Об этом говорится в итоговом заявлении, которое опубликовала в среду пресс-служба МИД Ирана.

"Призываем международное сообщество и страны-доноры оказывать постоянную, адекватную и соразмерную финансовую поддержку странам, принимающим афганских беженцев, в особенности Ирану, Пакистану и другим соседним с Афганистаном государствам", - говорится в заявлении.

Теги
АфганистанИранПакистан
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