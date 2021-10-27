Объявивший голодовку Саакашвили отказался от медицинской помощи

ТБИЛИСИ, 27 октября. /ТАСС/. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, объявивший голодовку в тюрьме города Рустави, отказался от медицинского наблюдения. Об этом в среду сообщил депутат Верховной рады, врач Максим Перебейнос, навестивший Саакашвили в тюрьме.

"К сожалению, мне не позволили как врачу проверить состояние Саакашвили, администрация тюрьмы впустила меня только как депутата. Мы поговорили через стекло. Думаю, любой человек, который голодает в течение 27 дней, является пациентом, нуждающимся в медицинском наблюдении, определенных анализах. Миша сказал, что с сегодняшнего дня, из-за того, что ему отказывают в юридической помощи, он отказывается от медицинского наблюдения, анализов и тех медицинских процедур, которые ему облегчают процесс голодовки", - приводит слова Перебейноса агентство Interpressnews.

1 октября Саакашвили задержали в Грузии, куда он вернулся незадолго до первого тура муниципальных выборов. Сейчас он содержится в тюрьме Рустави, где объявил голодовку, так как считает себя политическим заключенным. Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, после чего в стране против него возбудили четыре уголовных дела, по двум из которых уже вынесены вердикты - политика заочно приговорили к трем и шести годам заключения соответственно. 20 октября ему предъявили обвинение в незаконном пересечении границы Грузии, это грозит экс-президенту лишением свободы на срок до пяти лет.