Минюст: Польша должна игнорировать решения суда ЕС, вмешивающиеся в ее компетенции

ВАРШАВА, 27 октября. /ТАСС/. Польша должна игнорировать решение Европейского суда юстиции оштрафовать страну на €1 млн в день до выполнения вердикта об упразднении Дисциплинарной палаты польского Верховного суда, на чем настаивает Еврокомиссия. Об этом заявил в среду в Twitter заместитель министра юстиции республики Марчин Романовский, комментируя это решение суда ЕС.

"(Не)вердикты Европейского суда юстиции, вмешивающиеся в компетенции польских властей, должны быть проигнорированы. Невыборные и недемократические органы ЕС не будут ставить себя выше польского общества и против его демократической воли блокировать реформы. Возможно, приостановление взносов заставит еврократов задуматься?", - написал Романовский.

История спора

Европейский суд ранее обязал Польшу приостановить применение положений о Дисциплинарной палате Верховного суда, назначенной для проведения разбирательств, касающихся дисциплинарных взысканий в отношении судей, прокуроров и представителей других юридических профессий. В июле Конституционный суд Польши вынес решение о том, что положения Договора о ЕС, на основании которого европейский суд обязывает государства - члены Евросоюза применять обеспечительные меры по делу о судебной системе, не соответствуют польской конституции.

Еврокомиссия обратилась к Польше с требованием до 16 августа подтвердить намерение соблюдать решение суда о дисциплинарной палате и предупредила, что в случае невыполнения этой просьбы ЕК обратится в суд с требованием о наложении штрафа на Польшу.

5 августа председатель Верховного суда Польши Малгожата Мановская издала два постановления, ограничивающих деятельность дисциплинарной палаты в связи с решением суда ЕС от 14 июля. Лидер правящей в Польше партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский в интервью Польскому агентству печати сообщил, что дисциплинарная палата в нынешнем виде будет ликвидирована. По его словам, планируются реформы, которые не означают, что такой структуры в Польше не будет совсем - она появится в другом формате.

17 августа власти Польши передали Европейской комиссии ответ по спорному вопросу о функционировании в стране Дисциплинарной палаты Верховного суда республики, сообщив о планах ее роспуска. Это решение подтвердил в октябре, выступая в Европейском парламенте в Страсбурге, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.