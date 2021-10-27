СМИ: в Пентагоне считают, что китайская гиперзвуковая ракета облетела земной шар

ВАШИНГТОН, 27 октября. /ТАСС/. Пентагон полагает, что Китай летом 2021 года провел испытания гиперзвукового оружия, во время которых ракета облетела вокруг земного шара. Об этом сообщило в среду американское издание Defense One.

В публикации приводятся слова сотрудника американского оборонного ведомства, имя и должность которого не указаны. По его версии, гиперзвуковая ракета "облетела земной шар". Он отметил, что в Пентагоне в настоящее время оценивают последствия указанных испытаний.

На прошлой неделе президент США Джо Байден признал, что обеспокоен гиперзвуковыми ракетами, которые испытывает КНР. 16 октября британская газета Financial Times сообщила, что Китай с помощью ракеты-носителя осуществил в августе запуск планирующего гиперзвукового летательного аппарата, способного нести ядерное оружие. По данным источников в правительственных кругах США и ряда азиатских стран, этот аппарат облетел вокруг земного шара по низкой орбите, но не смог поразить заданную цель, пройдя в нескольких десятках километров от нее. Испытание, как отметило издание, произвело сильное впечатление на Пентагон, поскольку неожиданно продемонстрировало значительные успехи КНР в разработке гиперзвукового оружия.

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил 18 октября на регулярном брифинге, что в августе этого года Китай испытывал не новый тип вооружений, а космический аппарат.