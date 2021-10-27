В Белоруссии пресекли канал финансирования протестов через теневой криптообменник

МИНСК, 27 октября. /ТАСС/. Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля (КГК) Белоруссии пресек канал финансирования правозащитных центров и некоммерческих организаций, поддерживавших протестную деятельность. В отношении пяти человек возбуждено уголовное дело, сообщил КГК в среду в Telegram-канале.

По его данным, злоумышленники использовали специально созданный ресурс в интернете, через который покупалась и продавалась криптовалюта. "Установлено, что в 2020-2021 годах через него на постоянной основе из-за границы переводились денежные средства в адрес фондов, правозащитных центров и некоммерческих организаций, поддерживавших незаконную протестную деятельность", - сообщили в КГК.

Работники органов финансовых расследований установили участников подозрительных переводов, несмотря на принимаемые ими меры конспирации, отмечается в сообщении. По фактам уклонения от уплаты налогов в отношении пяти граждан Белоруссии возбуждено уголовное дело.

"У фигурантов изъято более $200 тыс. и €65 тыс., на расчетных счетах в банках, в том числе иностранных, заблокированы денежные средства на сумму свыше $370 тыс. Наложен арест на имущество и транспортные средства", - говорится в сообщении. Также в нем отмечается, что установлены фонды и организации, незаконно финансируемые из-за рубежа через данный обменник криптовалют.