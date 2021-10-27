Белый дом пока не может подтвердить, что Байден встретится с Эрдоганом в Глазго

ВАШИНГТОН, 27 октября. /ТАСС/. Американская администрация пока не подтверждает, что президент США Джо Байден и турецкий лидер Тайип Эрдоган встретятся в Глазго. С соответствующим заявлением выступила в среду пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на регулярном брифинге.

"Я ожидаю, что у нас будет больше информации о двусторонних встречах в ближайшие день или два. Но сейчас я пока не могу ничего подтвердить", - сказала она, отвечая на вопрос о том, планируют ли Байден и Эрдоган встретиться на полях 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, которая начнется в Глазго 31 октября.

Эрдоган заявил журналистам в среду, что главной темой его предстоящих переговоров с Байденом в Глазго станет ситуация с истребителями пятого поколения F-35. "Похоже, что повестка дня в Риме и Глазго изменилась. Скорее всего, наша встреча пройдет не в Риме, а в Глазго. И на ней, конечно, самой важной темой станет ситуация с F-35", - привело его слова агентство Anadolu.

В середине октября глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир заявлял, что республика по-прежнему готова рассмотреть возможность приобретения российских самолетов Су-35 и Су-57, если Анкаре не удастся договориться с Вашингтоном по вопросу поставок американских истребителей.