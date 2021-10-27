Псаки: создание Китаем гиперзвукового оружия вызывает рост напряженности в регионе

ВАШИНГТОН, 27 октября. /ТАСС/. Администрация США озабочена разработкой Китаем гиперзвуковых вооружений и модернизацией арсенала страны, это вызывает рост напряженности в регионе. С таким заявлением выступила в среду на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Она прокомментировала высказывания председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерала Марка Милли. Он ранее в интервью агентству Bloomberg отметил, что испытания гиперзвукового летательного аппарата Китаем произвели на руководство США почти то же впечатление, что и запуск Советским Союзом первого в мире искусственного спутника Земли.

"Я, конечно, ознакомилась с высказываниями генерала Милли, - констатировала Псаки. - Я думаю, он выразил нашу общую озабоченность усилиями Китая по модернизации вооружений. Они продолжают разработки, что приводит к росту напряженности в регионе, и мы по-прежнему озабочены этим. Думаю, данное заявление это отражает".

Президент США Джо Байден ранее заявил, что обеспокоен испытаниями Китаем гиперзвуковых ракет.

16 октября британская газета Financial Times сообщила, что Китай с помощью ракеты-носителя осуществил в августе запуск планирующего гиперзвукового летательного аппарата, способного нести ядерное оружие. По данным источников в правительственных кругах США и ряда азиатских стран, этот аппарат облетел вокруг земного шара по низкой орбите, но не смог поразить заданную цель, пройдя в нескольких десятках километров от нее. Испытание, как отметило издание, произвело сильное впечатление на Пентагон, поскольку неожиданно продемонстрировало значительные успехи КНР в разработке гиперзвукового оружия.

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил 18 октября, что в августе Китай испытывал не новый тип вооружений, а космический аппарат.