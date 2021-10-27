В Пентагоне заявили, что США беспокоит не только гиперзвуковое оружие КНР

ВАШИНГТОН, 27 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты беспокоят не только испытания Китаем гиперзвукового оружия, но и политика Пекина в целом как в регионе Индийского и Тихого океанов, так и за его пределами. Об этом заявил в среду на брифинге пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Он отказался комментировать конкретные испытания новых типов вооружений, которые проводит Пекин, однако подчеркнул, что США "очень четко выражали обеспокоенность развитием в Китае определенного потенциала, <...> который не слишком способствует снижению напряженности в регионе и за его пределами".

"Есть целый набор вопросов в отношении Китая с точки зрения безопасности <...>, которые глубоко нас беспокоят в плане траектории, по которой развивается ситуация в регионе Индийского и Тихого океанов. И если все их взять вместе, то они становятся причиной для беспокойства", - признал Кирби.

При этом он вновь подчеркнул, что идет речь не только о гиперзвуковом оружии. "Я не стал бы указывать на что-то конкретное и говорить, что именно это делает Китай основным вызовом", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. "Тут многое учитывается: не только потенциал, который они развертывают на суше и на море, но и то, как они используют свою внешнюю политику в регионе, чтобы принуждать и запугивать", - утверждал представитель Пентагона.

Кирби отказался уточнить, на каком этапе развития гиперзвуковых технологий находятся в настоящий момент сами США. "С нашей стороны стремление создать гиперзвуковое оружие реально и осязаемо, и мы абсолютно точно работаем над тем, чтобы у нас была возможность создать такой потенциал", - сказал он, добавив, что не может раскрывать какие-либо детали испытаний.

Беспокойство в Вашингтоне

Ранее председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли в интервью агентству Блумберг признал, что испытания гиперзвукового летательного аппарата Китаем произвели на руководство США почти то же впечатление, что и запуск Советским Союзом первого в мире искусственного спутника Земли. Президент США Джо Байден ранее говорил, что обеспокоен испытаниями Китаем гиперзвуковых ракет.

16 октября британская газета Financial Times сообщила, что Китай с помощью ракеты-носителя осуществил в августе запуск планирующего гиперзвукового летательного аппарата, способного нести ядерное оружие. По данным источников в правительственных кругах США и ряда азиатских стран, этот аппарат облетел вокруг земного шара по низкой орбите, но не смог поразить заданную цель, пройдя в нескольких десятках километров от нее. Испытание, как отметило издание, произвело сильное впечатление на Пентагон, поскольку неожиданно продемонстрировало значительные успехи КНР в разработке гиперзвукового оружия.

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил 18 октября, что в августе Китай испытывал не новый тип вооружений, а космический аппарат.